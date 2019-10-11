Погода на Покровскую субботу 2019 в Кирове: в выходные будет прохладно и дождливо

СЕГОДНЯ 12:55 2019-10-11T12:55:06+03:00

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В субботу, 12 октября, в Кирове ожидается облачная погода. Утром температура воздуха составит +5 градусов. Днем в городе потеплеет до +8. Вечером в Кирове, про прогнозам сайта rp5.ru, может начаться дождь. Столбик термометра ночью окажется на отметке +7 градусов.

В воскресенье станет еще теплее, однако в городе целый день будет лить дождь. Утром в Кирове ожидается +8. Днем воздух прогреется до +9 градусов. Вечером температура воздуха составит 7 градусов тепла. Ночью станет прохладнее, до +6.

Напомним, что 14 октября православные люди будут праздновать Покров Пресвятой Богородицы. Наши предки считали, что в этот день с помощью примет можно узнать, какая будет зима. «Комсомолка» попыталась определить, чего ожидать в самый холодный сезон.

ИСТОЧНИК KP.RU