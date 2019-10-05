Приметы погоды на Покров, по которым определяют, какая будет зима 2019-2020 в Кирове

Православные будут праздновать его 14 октября. Хотя некоторые мало знают о его значении. Если переводить с церковнославянского, то Покров - это покровительство. В конкретном случае - заступничество Девы Марии за всех ее детей. Другими словами: готовность прийти на помощь всем и каждому, несмотря на обстоятельства.

ЖДЕМ СНЕГА?

Для наших предков этот день обладал и другим смыслом. Покров был пограничным днем. В народе даже говорили, что до обеда еще осень, а после - уже зима. Вот и наблюдали за погодой, потому как она могла подсказать, чего ожидать в самый холодный сезон.

1. Люди следили за тем, откуда будет дуть ветер. Если он был преимущественно восточный, то сразу отмечали - надо готовиться к холодной зиме. Судя по усредненным данным за десять лет, в Кировской области 14 октября дул ветер с Запада. Значит, и в этом году такое может повториться. Из чего следует - зима лютовать не станет.

2. «Подсказать» могли и птицы. Если массовый отлет журавлей приходился именно на Покров, люди знали, что зима будет ранней и морозной.

3. А вот по другой примете погода в этот день похожа на «характер» всей грядущей зимы. Так, что ждать кировчанам стоит большого количества осадков, не очень суровых морозов, но зато сильных ветров.

4. «Прогнозировали» зиму и по деревьям. На дубе и березе остались листья - верный признак «ярых» ветров.

5. Если до Покрова выпадет снег, то зима придет не скоро. Предпосылки к этому есть. Хоть полноценных снегопадов еще не наблюдалось, но уже были новости о формировании над нашей областью снежного фронта.

УТЕПЛЯТЬ И УБИРАТЬ ДОМ

К 14 октября, считали наши предки, нужно было закончить со всеми приготовлениями к зиме: сделать припасы, перевести скот с «полевых» условий и, конечно, заготовить впрок дров. Современным горожанам об этом, конечно, беспокоиться не надо. А вот жители малых населенных пунктов давно закончили все работы на земле.

Зато всем стоит последовать примеру предков и навести порядок в доме. Делали это за несколько дней до Покрова. Уборку проводили, как в жилых частях дома, так и во дворе. Кроме того, латали крыши, чинили забор, утепляли щели. Старались сделать все побыстрее, потому как надо было помочь нуждающимся: одиноким старушкам, немощным. Верили - добро вернется.

На Покров же начинали топить печи. Благо, сейчас коммунальщики не ждут этой даты, чтобы дать отопление.

Много примет у народа было связано с свадьбами. Например, считалось, что если во время обручения на Покров пойдет снежок, то брак непременно будет счастливым.

А чтобы найти своего суженого (или суженую), надо было обязательно проводить время весело. Потому и устраивали застолья, ходили в гости друг к другу, а также на сватовство. А молодежь, как это бывает на большие праздники, развлекалась гаданиями.