2019-10-09T17:34:11+03:00
Происшествия

Кировские силовики незаконно применили силу и спецсредства при задержании предпринимателя

Бизнесмен проходил по одному из уголовных дел в качестве свидетеля
Евгений ДЕМИХОВ
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Такие методы суд признал незаконными. Фото: УМФД России по Кировской областиТакие методы суд признал незаконными. Фото: УМФД России по Кировской области
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Бойцы СОБР схватили мужчину, уложили его на асфальт и надели наручники. Видео с места задержания было опубликовано на сайте регионального УМВД. Руководителя крупного предприятия по производству и продаже бумаги, а также тары и упаковочных материалов таким способом решили доставить для допроса следователю.

Согласно материалам суда, делалось это по постановлению следователя. После задержания в квартире бизнесмена провели обыск. Суд признал эти действия незаконными.

Напомним, что предпринимателя задержали по подозрению в совершении преступления по статье «Уклонение от уплаты налогов организацией». Якобы девять миллионов рублей прошли мимо казны Кировской области, а попали в карманы «неопределенной группы лиц».

Напомним, что ранее предприниматель проходил в свидетелем по нашумевшему делу АО «НЛК».

ИСТОЧНИК KP.RU

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