2019-07-19T15:36:08+03:00
Происшествия

Кировского предпринимателя задержали за неуплату налогов: подозреваемый может быть причастен к делу АО «НЛК»

Ранее он считался одним из свидетелей
Евгений ДЕМИХОВ
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Задержание происходили прямо на улице. Фото: УМВД России по Кировской областиЗадержание происходили прямо на улице. Фото: УМВД России по Кировской области
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В Кирове задержали руководителя крупного предприятия. Его подозревают в неуплате налогов. Эпизод возник при расследовании дела АО «НЛК»

ЛИЦОМ В ЗЕМЛЮ

19 июля стало известно о том, что фактическое руководство ООО «ТД Вятка-Упак» подозревают в уклонении от уплаты налогов. Предприятие занимается производством и продажей бумаги, тары и упаковочных материалов.

- Действуя группой лиц по предварительному сговору, умышленно организовали фиктивный документооборот, - сообщили в СУ СКР по Кировской области. - Уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость, путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации и иные документы.

В результате махинаций с 2016 по 2019 год девять миллионов рублей прошли мимо казны Кировской области и попали прямиком в карманы злоумышленников. Доля неуплаченных налогов составила 43,5% от поступлений в бюджет со стороны предприятия.

Пока круг лиц, причастных к укрывательству денег, не известен. Но уже возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 199. И даже есть один задержанный.

УМВД России по Кировской области сообщили, что это преступление было выявлено сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Задержание одного из подозреваемых произошло при поддержке бойцов СОБР. Силовики подкараулили мужчину на улице. Его положили на землю и обыскали, а затем доставили в Следком.

ДЕЛО НОВОЕ - ЛИЦА ЗНАКОМЫЕ

Выяснилось, что задержанный проходит свидетелем в нашумевшем деле АО «НЛК». Когда, по версии следствия, три предпринимателя обманом и силовыми методами завладели несколькими зданиями, принадлежащими фанерному комбинату.

У следователей появились подозрения, что задержанный может быть не только фактическим руководителем предприятия, уклоняющегося от налогов, но и причастным к рейдерскому захвату цехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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