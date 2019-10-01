Жительницу Омутнинска, напоившую сына уксусом, могут отправить на принудительное лечение
54-летнюю женщину поставили на учет как родителя, отрицательно влияющего на ребенка. Ее 16-летний сын-инвалид направлен в детский дом. В ближайшее время будет решаться вопрос о лишении родительских прав.
- Установлено, что в январе 2019 года жительница Омутнинска, воспользовавшись беспомощным состоянием сына, попыталась совершить его убийство, дав ему выпить уксусную кислоту, - сообщили в СУ СК России по Кировской области. - После чего женщина сама попыталась свести счеты с жизнью.
К счастью, трагедии удалось избежать.
У женщины обнаружили признаки психического расстройства. Она не могла осознавать своих действий. Специалисты признали, что она нуждается в принудительном лечении. Дело направили в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU