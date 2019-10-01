Жительницу Омутнинска, напоившую сына уксусом, могут отправить на принудительное лечение

СЕГОДНЯ 15:09 2019-10-01T16:00:28+03:00

Следователи рассказали, что женщина не понимала, что делает Фото: Евгений ДЕМИХОВ

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54-летнюю женщину поставили на учет как родителя, отрицательно влияющего на ребенка. Ее 16-летний сын-инвалид направлен в детский дом. В ближайшее время будет решаться вопрос о лишении родительских прав.

- Установлено, что в январе 2019 года жительница Омутнинска, воспользовавшись беспомощным состоянием сына, попыталась совершить его убийство, дав ему выпить уксусную кислоту, - сообщили в СУ СК России по Кировской области. - После чего женщина сама попыталась свести счеты с жизнью.

К счастью, трагедии удалось избежать.

У женщины обнаружили признаки психического расстройства. Она не могла осознавать своих действий. Специалисты признали, что она нуждается в принудительном лечении. Дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU