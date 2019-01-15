В Омутнинске пенсионерка напоила сына-инвалида уксусной кислотой

СЕГОДНЯ 15:47 2019-01-15T17:45:25+03:00

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В понедельник, 14 января, в Омутнинске 54-летняя женщина и ее 16-летний сын были срочно госпитализированы в больницу. Как выяснилось, само ЧП произошло ранним утром. Женщина напоила своего сына ускусной кислотой, после чего и сама выпила опасное вещество. К счастью, в доме находились родственники - они вызвали скорую, которая и увезла мать и ребенка в больницу.

- 16-летний молодой человек - инвалид первой группы, - рассказали «Комсомолке» сотрудники СУ СК России по Кировской области. - Сама женщина - безработная пенсионерка. Что именно заставило ее пойти на этот шаг, пока не ясно. Возбуждено уголовное дело по п. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Следователи установят мотивы преступления.

По неофициальной информации, причиной трагедии стало трудное финансовое положение семьи. «Комсомольская правда» в Кирове» продолжит следить за развитием событий.