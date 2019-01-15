2019-01-15T17:45:25+03:00
Происшествия

В Омутнинске пенсионерка напоила сына-инвалида уксусной кислотой

Об этом «Комсомолке» рассказали следователи
Александр ЧАРУШИН
Поделиться:
Фото: knews.kgФото: knews.kg
Изменить размер текста:

В понедельник, 14 января, в Омутнинске 54-летняя женщина и ее 16-летний сын были срочно госпитализированы в больницу. Как выяснилось, само ЧП произошло ранним утром. Женщина напоила своего сына ускусной кислотой, после чего и сама выпила опасное вещество. К счастью, в доме находились родственники - они вызвали скорую, которая и увезла мать и ребенка в больницу.

- 16-летний молодой человек - инвалид первой группы, - рассказали «Комсомолке» сотрудники СУ СК России по Кировской области. - Сама женщина - безработная пенсионерка. Что именно заставило ее пойти на этот шаг, пока не ясно. Возбуждено уголовное дело по п. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Следователи установят мотивы преступления.

По неофициальной информации, причиной трагедии стало трудное финансовое положение семьи. «Комсомольская правда» в Кирове» продолжит следить за развитием событий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орлове разыскивают 17-летнего юношу
В Кирове к концу недели должны очистить от снега 11 улиц
Соседи по коммунальной квартире украли у кировчанки телевизор, 50 тысяч рублей и 750 евро
В Кировской области открылась первая ледовая переправа через Вятку
5 причин начать обучение фотографии
Двоим жителям Чепецка грозит пять лет за нападение на полицейских
В «УРАЛХИМе» - лучший спортивный трудовой коллектив Кирово-Чепецка
В Кирове пройдет кубок ПФО по силовым видам спорта «Сила Вятки»
В Кирово-Чепецком районе 12-летняя девочка сбежала из дома
Кировчанка лишилась 70 тысяч рублей, поверив, что ее карту заблокировали
В Кирово-Чепецке пара сожителей обокрала как минимум пять дач
Пожар в Слободе Корчемкино: огонь полностью уничтожил одну из четырех квартир дома
Полиция разыскивает подозреваемого в грабеже магазина на Московской
Кировчане смогут посмотреть на лунное затмение
На Павла Корчагина убили 40-летнюю женщину
Концентрация опасных веществ в реке Сандаловке превышает норму в 60 раз
Дмитрия Шерстнева назначили на должность первого заместителя прокурора области