Кировчане выложили в сеть фото полярного сияния
Явление наблюдали как минимум в четырех населенных пунктах области
Таким полярное сияние увидели жители Котельнича. Фото: vk.com/k.lozhenitsyn
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В ночь с 27 на 28 сентября в Кировской области можно было наблюдать за необычным для наших широт природным явлением. Небо буквально расцвело и переливалось.
Фотографии полярного сияния появились в паблике «Любительская Метеоролоия в Кирове». Жители как минимум четырех населенных пунктов региона запечатлели его. Так, сияние видели в Котельниче, Верхошижемье, Советске и Кирове. Напомним, о возможном событии любители-метеорологи предупредили буквально за пару часов до начала.
ИСТОЧНИК KP.RU