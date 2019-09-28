2019-09-28T14:27:47+03:00
Происшествия

Кировчане выложили в сеть фото полярного сияния

Явление наблюдали как минимум в четырех населенных пунктах области
Евгений ДЕМИХОВ
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Таким полярное сияние увидели жители Котельнича. Фото: vk.com/k.lozhenitsynТаким полярное сияние увидели жители Котельнича. Фото: vk.com/k.lozhenitsyn
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В ночь с 27 на 28 сентября в Кировской области можно было наблюдать за необычным для наших широт природным явлением. Небо буквально расцвело и переливалось.

Фотографии полярного сияния появились в паблике «Любительская Метеоролоия в Кирове». Жители как минимум четырех населенных пунктов региона запечатлели его. Так, сияние видели в Котельниче, Верхошижемье, Советске и Кирове. Напомним, о возможном событии любители-метеорологи предупредили буквально за пару часов до начала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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