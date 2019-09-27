2019-09-27T18:38:30+03:00
Происшествия

Мощная магнитная буря: жители Кировской области смогут увидеть полярное сияние

Природное явление ожидается 27 сентября
Евгений ДЕМИХОВ
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Сияние будет видно в северной части областиСияние будет видно в северной части областиФото: Александр ГЛУЗ
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В пятницу утром ударная волна от потока солнечного ветра накрыла Землю. Это привело к магнитным бурям, а также полярным сияниям.

- Хотя воздействие уже закончилось, а самые сочные сияния достались Канаде, США и Камчатке (где как раз была ночь) - отчаиваться не стоит, - сообщается в группе «Любительская Метеорология в Кирове». - За этой волной последовал быстрый солнечный ветер.

Из-за этого явления в магнитной сфере Земли могут произойти необычные эффекты. Один из них - полярное сияние. В Кировской области к этому моменту уже наступит ночь, поэтому зрелищем смогут насладиться и кировчане. Его можно будет увидеть, если смотреть на север.

Кстати, погодные условия способствуют этому - вечером и ночью небо должно проясниться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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