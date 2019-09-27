За срыв отопительного сезона и долг в 13 млн перед ресурсниками на директора «Лузских коммунальных систем» завели «уголовку»

СЕГОДНЯ 15:14 2019-09-27T16:52:59+03:00

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Директора МУП «Лузские коммунальные системы» задержали. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

- По версии следствия, с 2017 по 2019 год мужчина заключал договоры оказания услуг с управляющей компанией по техническому обслуживанию и эксплуатации оборудования на котельных, расположенных на территории Лузского городского поселения, умышленно не оговаривая и не указывая в договорах условия по оплате затрат на электроэнергию, предоставляемую ОАО «Энергосбыт Плюс», - сообщили в СУ СК России по Кировской области.

Ущерб был нанесен не только компании, находившейся под управлением этого директора, но и ресурсоснабжающей компании. Долг перед этой компанией составил 13 миллионов рублей.

Более того, из-за задолженности ресурсники не подали теплоноситель, что привело к срыву отопительного сезона в Лузе, который должен был начаться еще 24 сентября.

Мужчину могут поместить под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU