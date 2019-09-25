В Лузе из-за отсутствия отопления не работала школа

Осень действительно теплом в этом году не порадовала. На данный момент, по прогнозам синоптиков, последние сентябрьские дни станут одними из самых холодных за последние годы – ниже климатической нормы на 5-7 градусов. В Лузе отопление начали включать только сегодня. Жители мерзнут дома и на работе. Одну из школ вообще распустили на досрочные каникулы – из-за холода находиться в классах школьникам невозможно. И только сегодня на сайте появилось объявление, что завтра, 26 сентября, школьников ждут на занятия. Отопление все же включили.

Наверное, хорошо тому, кто проживает в доме, где есть печное отопление. Тут действует известная поговорка - готовь сани летом… Но что делать тем, у кого в большой многоэтажке нет тепла?

О СИТУАЦИИ

Местные жители замерзали везде: и в детских учреждениях, и в больницах, и в обычных домах. Тепла все нет и нет. Казалось бы, «жителям севера» холод не страшен. Но как быть с детьми и пациентами районной больницы? По последним данным, одна из двух школ Лузы закрыта, а работать начнет только через два дня. Школьникам «вычтут» эти дни из осенних каникул.

Между тем, в городе выпал снег. Сами горожане называют сложившуюся ситуацию ЧП. Активистка из Лузы сообщила, что проблема случилась из-за разногласий «местных» с управляющими компаниями: прошлые управленцы оказались в должниках, новые «топить не хотят».

Но жалобы от жителей Лузы поступали не только в адрес администрации и УК. В прокуратуре уверяют, что официальных жалоб от жителей не поступало.

ЕСТЬ С ЧЕМ СРАВНИТЬ

Известно, что во вторник районы области «топили» на 49%. Это значит, что половина районов ожидает поступления тепла. По закону, управляющие компании должны предоставить ресурс в том случае, если среднесуточная температура в течение пяти суток не превышает восьми градусов.

Критическими районами оказались Вятские Поляны (там тепло должны дать сегодня), Яранский район (тоже уже должны подать). Не «топится» Уржум, южные районы области, поселок Лесной в Опаринском районе.

Кстати, Опаринский район уже становился «мучеником отопительного сезона». В августе «Комсомолка» писала о закрытии колонии, на территории которой находились артезианский источник и котельная. В результате без отопления могло бы остаться все население поселка.

А что в самом Кирове? По данным администрации, город отапливается более чем на 50%. Без тепла пока что остаются одна школа и один детский садик. Сегодня в администрации города Кирова Илья Шульгин заслушает все доклады от ресурсников и управляющих компаний.

НЕ ВСЕ ТАК ПЛОХО, КАК КАЗАЛОСЬ

«Комсомолку» в администрации Лузы обнадежили. Нам объяснили, что Луза долго не могла найти организацию, которая наладила бы все системы. Теперь подрядчик найден, администрация и новый подрядчик подписали концессионное соглашение, по которому вторая сторона обязуется проверить котельные, обрисовать сети, и наконец-то подать тепло во все дома и учреждения города. Чиновники заверили: 27 сентября в Лузе затопят.