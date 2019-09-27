2019-09-27T11:37:51+03:00
Происшествия

После холодов в Кировской области потеплеет до +16 градусов

Погода изменится уже на следующей неделе
Анна КРЮКОВА
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В Киров придет долгожданное потепление. Фото: pixabay.comВ Киров придет долгожданное потепление. Фото: pixabay.com
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Потепление все-таки вернется в Кировскую область. По информации паблика «Любительская метеорология в Кирове», жители заметят изменения уже на следующей неделе. Так, с понедельника по среду днем температура воздуха будет прогреваться от +6 до +14 градусов.

- К большой радости многих уже на следующей неделе в атмосфере начнется большая перестройка, - сообщают метеорологи-любители. - Среднесуточная температура вернется к климатической норме и затем начнет ее превышать.

Во второй половине недели с 3 по 6 октября, в регионе станет еще теплее. Днем температура воздуха составит от +13… до +16 градусов. Ночами ожидается от +8 до +13.

Напомним, что в предстоящие выходные синоптики прогнозируют заморозки. Столбик термометра окажется на отметке -1 градус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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