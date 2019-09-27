Погода на 28 и 29 сентября 2019 в Кирове: ожидаются заморозки до -1 градуса

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-27T10:09:16+03:00

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В субботу утром, 28 сентября, в Кирове ожидается облачная с прояснениями погода. По прогнозам сайта rp5.ru, воздух прогреется всего до +4 градусов. Днем в Кирове потеплеет еще на один градус. Вечером температура воздуха составит +2. Ночью в городе похолодает до 0 градусов.

В воскресенье, 29 сентября, утром столбик термометра окажется на отметке +4. Днем в Кирове будет облачно с прояснениями. Воздух прогреется до +6 градусов. Вечером в городе ожидаются заморозки, похолодает до -1 градуса.

По информации паблика «Любительская метеорология в Кирове», тепло все-таки планирует вернуться в город. Уже на следующей неделе ожидается повышение температуры до +16 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU