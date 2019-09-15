Кировчане смогут платить за воду без комиссии
Уже в этом месяце кировчане получат «нулевые» квитанции за услуги по водоснабжению и водоотведению. Это произойдет из-за смены гарантирующего поставщика данного ресурса. МУП «Водоканал» продолжает заниматься «реформами». Так, одной из них станет беспроцентная оплата услуг, предоставляемых ресурсником.
- Банк «Хлынов» и «Норвик банк» (Вятка Банк) позволяют без комиссии оплачивать услуги холодного водоснабжения и водоотведения всеми возможными способами, - сообщают в администрации города Кирова.
А вот клиенты «Сбербанка» смогут оплатить услугу без процентов только через мобильное приложение, личный кабинет «Сбербанк Онлайн», услугу «Автоплатеж», а также терминалы и банкоматы. В последних двух случаях платить также нужно картой, а не наличными (за них комиссия взимается).
ИСТОЧНИК KP.RU