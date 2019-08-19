Жители Кирова в сентябре могут получить «нулевые» платежки за воду

СЕГОДНЯ 16:29 2019-08-19T16:29:13+03:00

Но это не значит, что плата за услугу отменяется

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Уже почти три недели гарантирующим поставщиком услуг по водоснабжению и водоотведению в Кирове является МУП «Водоканал».

- Первые квитанции за август планируется направить кировчанам не позднее 15 сентября, - сообщается на сайте организации. - В течение первых месяцев с начала деятельности компания не будет начислять жителям пени за просрочку оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, некоторых жителей могут порадовать «нулевые» платежки. Они придут в том случае, если у ресурсоснабжающей организации будут неполные сведения о показаниях счетчиков. По закону, плата должна начисляться в размере норматива - семь «кубов» на одного человека. Но в «Водоканале» приняли решение прислать счета с суммой в 0,00 рублей.

Такие платежки, считают в организации, послужат сигналом: у «ресурсника» недостаточно данных для начисления платы. Чтобы избежать этого в дальнейшем кировчанам предлагают обратиться в ООО «РКЦ» для предоставления сведений о приборах учета.

Напомним, что недавно был утвержден новый тариф на водоснабжение и водоотведение.

ИСТОЧНИК KP.RU