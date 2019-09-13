Погода на 14 и 15 сентября в Кирове: ожидается похолодание и дожди
На смену теплым и солнечным дням придут дожди и похолодание. По информации сайта, rp5.ru, погода изменится уже в предстоящие выходные. Так, в субботу, 14 сентября, утром температура воздуха составит + 18 градусов. Днем в Кирове потеплеет и начется дождь. Вечером в городе станет прохладно, ожидается +11 градусов. Ночью дождь прекратится. Столбик термометра окажется на отметке +7.
В воскресенье, 15 сентября, в Кирове будет пасмурно и прохладно. Утром температура воздуха составит +13 градусов. Днем в городе снова начнется дождь. Воздух прогреется до +14. Вечером похолодает сразу до +7. Ночью дождь прекратится. Ожидается +4 градуса.
Напомним, что в третью декаду сентября ожидается усиление Скандинавского антициклона. Это приведет к сильному похолоданию и заморозкам.
ИСТОЧНИК KP.RU