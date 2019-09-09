2019-09-09T15:46:34+03:00
Происшествия

Погода на сентябрь 2019 в Кирове: вторая половина месяца принесет похолодание и дожди

Золотая осень скоро закончится, а начнется слякотная
Евгений ДЕМИХОВ
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Сентябрь в этом году показал настоящую золотую осень. Фото: pixabayСентябрь в этом году показал настоящую золотую осень. Фото: pixabay
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Природа уже две недели переливается разнообразием ярких краскок. Золотая осень «буйствует» вовсю. Впрочем, по прогнозам синоптиков, скоро это закончится. У кировчан есть всего лишь неделя для того, чтобы успеть насладиться «золотом» осени.

САМАЯ ЖАРКАЯ НЕДЕЛЯ

Несмотря на ощутимое похолодание в темное время суток, днем солнце успевает прогреть воздух. Вот и во вторую неделю осени ожидается достаточно теплая погода.

Сейчас Кировская область находится под влиянием антициклона. Он пришел к нам с запада и в течение второй недели будет двигаться в сторону Урала. В дальнейшем произойдет его усиление, что приведет к формированию теплой и сухой погоды. В отдельные дни температура воздуха может достичь +25 градусов.

Самым пасмурным днем на этой неделе станет понедельник. Практически целые сутки небо будет затянуто тучами. Однако температура воздуха может подняться до отметки +17 градусов.

Вторник станет «переходным» днем. Пасмурная погода продержится в первую его половину. А вот ближе к вечеру ожидается прояснение. Температура воздуха будет держаться в рамках +8...+18 градусов.

Среда, 11 сентября, благодаря длительному прояснению станет самым теплым днем недели. В светлое время суток воздух прогреется до +20 градусов и выше. Ночью похолодает до +11. Аналогичным будет и четверг, 12 сентября.

А вот 13, 14 и 15 сентября будут уже не такими солнечными: небо затянет облаками. Кроме того, высока вероятность дождей. По информации сервиса «Яндекс.Погода», в пятницу температура воздуха может подняться до +23 градусов. С субботы начнется похолодание. В этот день оно будет не таким заметным. Но уже в воскресенье максимальная температура воздуха днем составит всего лишь +14 градусов.

ДОЖДИ, ДОЖДИ

В группе «Любительская Метеорология в Кирове» опубликовали долгосрочный прогноз на сентябрь. Согласно его данным, в третью декаду месяца ожидается усиление Скандинавского антициклона. Это может привести к сильному похолоданию и заморозкам.

Метеорологи-любители отмечают, что в прошлые годы именно в последнюю десятидневку месяца отмечались интенсивные волны тепла. Поэтому надежда на теплое окончание сентября все еще есть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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