У нового ТЦ «Макси» должны выделить полосы разгона и торможения

СЕГОДНЯ 20:34 2019-09-12T23:36:42+03:00

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Сегодня, 12 сентября, на встрече в Общественной палате Кировской области обсуждались различные дорожные вопросы. Одной из центральных тем стало строительство нового ТЦ «Макси» в Чистых прудах.

- В проекте пока нет полосы разгона и полосы торможения, - отметил общественник Константин Ситчихин. - А без них выезд будет сразу на улицу Ивана Попова. Мы смотрим в будущее: микрорайон будет расширяться, и, если будет продолжение в сторону Радужного, то поток транспорта с улицы Ленина переместится и этот ТЦ создаст нам большую пробку!

Руководитель УДПИ Евгений Лунев в ответ заявил: прямого съезда к «Макси» с улицы Ивана Попова быть не должно.

- Доступ к нему должен быть осуществлен с улицы Чистопрудненской, - считает Лунев. - Сейчас она как временная дорога выложена плитами, но в итоге она должна быть четырехполосной. Земельный участок позволяет построить полноценную дорогу.

Не все присутствующие согласились с такой постановкой вопроса, ведь если стройка уже идет, значит, реализуются те планы, которые прописаны в проектной документации. Общественники решили сделать запрос с просьбой разъяснить, как именно будет осуществляться выезд с территории ТЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU