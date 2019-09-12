План ремонта дорог на 2020 год и светофоры у путепровода. О чем договорились чиновники и общественники?

Сезон ремонта дорог в Кировской области подходит к концу. Проблем в этом году, как и прежде, было немало: «раскопки» коммунальщиков, после которых не восстанавливается асфальт, стыки старого и нового покрытия на разной высоте, неудачно настроенные таймеры светофоров. Все эти вопросы чиновники обсуждали вместе с членами профильной группы Общественной палаты Кировской области.

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИТЕЛЕЙ

Один из самых актуальных вопросов - недавний запуск путепровода в Чистые пруды. Как таковых жалоб общественникам не поступало, но в интернете кировчане опубликовали немало гневных отзывов.

- Если анализировать соцсети, многие начинают кричать о проблемах с пробками, - отметил руководитель группы Владислав Крысов. - Когда вводили путепровод в эксплуатацию, говорилось о корректировке работы светофоров.

Однако пока проблемы не решены. Путепровод все еще официально не принят в работу. Хотя все светофоры отрегулировали с учетом рекомендаций ГИБДД и после двух дней тщательных наблюдений.

- Пробок на самом путепроводе, улицах Комсомольской и Щорса нет, - заявил руководитель управления дорожной и парковой инфраструктуры Кирова Евгений Лунев. - Но пробки были и остались на улицах Мельничной и Попова, в районе пересечения с улицей Воровского.

Работы, по данным УДПИ, не останавливаются. Тем более, что светофоры, установленные у путепровода, непривычны для кировчан: в них отдельно идет время для движения пешеходов, когда останавливаются машины во всех направлениях. Сделано это для безопасности жителей.

- На улице Воровского, пересечении с Октябрьским проспектом, по улице Ленина можно поработать со светофорами, - считает Лунев. - Наверное, мы планируем модернизацию большинства крупных перекрестков, сейчас считаем сметную стоимость.

Планы ремонта на 2020 год вскоре будут сформированы. Фото: правительство Кировской области

«НАМ ЧТО, У КАЖДОГО СТЫКА СТОЯТЬ?»

Работа светофоров - далеко не единственный и уж тем более не самый насущный вопрос, стоявший на повестке заседания.

- Опять возвращаемся к нашим баранам: стыки отремонтированных участков дорог с неотремонтированными и с другими дорогами, - посетовал Владислав Крысов. - Можно на будущее как-то избежать такого количества негатива? Нам что, у каждого стыка стоять, получается?

- Мы и так с вами стоим! - ответил Евгений Лунев. - Вы же знаете наши подрядные организации!

Действительно, нареканий к отремонтированным дорогам немало. Остро стоит проблема стыков таких участков с неотремонтированными: местами по городу перепад высоты слишком велик. После сообщений активистов многие участки исправляются силами самих подрядчиков, но проблемных адресов по-прежнему немало. Как улучшить ситуацию, общественники и чиновники пока не придумали.

ПЕРВАЯ ДЕСЯТКА

Отчитывался руководитель УДПИ и по планам ремонта дорог на 2020 год. Напомним, ранее в Общественной палате по результатам голосования кировчан составили подробный список из тех участков, которые, по мнению горожан, требуют ремонта прежде других.

Окончательный список из 20 позиций должен быть сформирован к понедельнику, 16 сентября. Пока же в него вошли 10 отрезков дорог:

- ул. Кирова от Парковой до дома № 73 в Нововятске;

- ул. Кочуровы в Дороничах;

- ул. Крупской (участок с асфальтовым покрытием);

- ул. Ленинградская;

- проезд Молодежный в Лянгасово;

- ул. Орджоникидзе;

- ул. Потребкооперации от ул. Пугачева до разворотного круга;

- Студенческий проезд от ул. Воровского до ул. Московской;

- ул. Чапаева от ул. Красина до ул. Воровского;

- ул. Щорса от ул. Ульяновской до знака «Киров».

Улица Новая, ставшая лидером голосования, «выпадает» из планов на следующий год: это грунтовка, по которой пока даже нет специального проекта.

Замминистра транспорта Кировской области Юрий Шевелев рассказал и о принципах, по которым должны отбираться участки для ремонта.

- В первую очередь нужно привести в порядок маршруты общественного транспорта, - пояснил чиновник. - Где-то есть две улицы и перемычки: если улицы отремонтированы, перемычки тоже должны быть выполнены. Также есть выезды на внешние дороги: трассы, ведущие из города, должны быть сделаны в приоритетном порядке. Участки, которые в последние шесть лет подвергались ремонту, не могут попасть в список.