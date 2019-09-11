2019-09-11T14:06:50+03:00
Происшествия

На улице Воровского пенсионерку зажало в дверях автобуса

Госпитализация женщине не потребовалась
Олег ЛЯЛИН
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ЧП произошло рядом с остановкой возле ТЦ «Европейский». Фото: УГИБДД по Кировской областиЧП произошло рядом с остановкой возле ТЦ «Европейский». Фото: УГИБДД по Кировской области
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Вчера утром, 11 сентября, на Воровского, 43 шестидесятилетнюю женщину зажало в дверях автобуса маршрута № 84. ЧП произошло в 10.40 у остановки возле ТЦ «Европейский».

Как сообщает пресс-служба УГИБДД по Кировской области, пострадавшая получила травмы. Однако госпитализация пожилой кировчанке не понадобилась.

Напомним, что это не первый случай травматизма в общественном транспорте. Так, 22 августа текущего года из-за разрушения стеклянной перегородки в автобусе пострадала годовалая девочка. В этот же день на улице Московской из-за падения в движущемся транспорте получил травмы двухлетний мальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

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