В кировском автобусе разбилось стекло и осыпалось на годовалую девочку
Ребенок получил травмы
За день в кировских автобусах травмировались двое детей. Фото: vk.com/gibdd43
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В четверг, 22 августа, в кировском автобусе пострадал ребенок. ЧП произошло на улице Щорса в 14.30. В салоне автобуса разрушилась стеклянная перегородка. Осколки попали прямо на годовалую малышку. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Кировской области.
- Из-за осыпания стекла девочка-пассажир автобуса получила травмы, - уточнили в ведомстве. - Госпитализация ей не потребовалась.
В этот же день в автобусе на улице Московской получил травмы еще один ребенок. Двухлетний мальчик упал во время движения в салоне. Госпитализация малышу также не потребовалась.
ИСТОЧНИК KP.RU