2019-08-24T12:00:42+03:00
Происшествия

В кировском автобусе разбилось стекло и осыпалось на годовалую девочку

Ребенок получил травмы
Анна КРЮКОВА
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За день в кировских автобусах травмировались двое детей. Фото: vk.com/gibdd43За день в кировских автобусах травмировались двое детей. Фото: vk.com/gibdd43
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В четверг, 22 августа, в кировском автобусе пострадал ребенок. ЧП произошло на улице Щорса в 14.30. В салоне автобуса разрушилась стеклянная перегородка. Осколки попали прямо на годовалую малышку. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Кировской области.

- Из-за осыпания стекла девочка-пассажир автобуса получила травмы, - уточнили в ведомстве. - Госпитализация ей не потребовалась.

В этот же день в автобусе на улице Московской получил травмы еще один ребенок. Двухлетний мальчик упал во время движения в салоне. Госпитализация малышу также не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

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