2019-09-11T13:21:33+03:00
Общество

Администрация начала проверку: в Кирове водитель управлял автобусом локтями

Это уже не первый случай нарушений за рулем общественного транспорта
Олег ЛЯЛИН
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Пассажиры сфотографировали нарушителя. Фото: vk.com/zlo43Пассажиры сфотографировали нарушителя. Фото: vk.com/zlo43
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Во вторник вечером, 10 сентября, в 18:20 в группе «Злой Кировчанин» появилась запись о том, что водитель автобуса маршрута № 44 во время движения одновременно «рулил локтями» и рассматривал объявления на сайте «Авито».

В комментариях к записи некоторые кировчане сообщили, что не нашли в поступке мужчины ничего неправомерного.

- Это нормально, я вообще ногой рулю, левой, - высказался пользователь Денис.

Однако другие жители посчитали это грубым нарушением.

- Один такой так же зависал в контакте пару месяцев назад, на 14 маршруте, в итоге две машины собрал на Карла Маркса! - прокомментировал запись пользователь Сергей. - На дорогу смотреть надо, а не в телефон!

Как сообщили «Комсомолке», администрация города уже связалась с «Кировским автотранспортным предприятием». Выяснилось, что водитель не является сотрудником этой компании.

Заметим, что это уже не первый случай подобного поведения за рулем общественного транспорта. В августе водитель автобуса 23 маршрута во время движения разговаривал по телефону. По итогу проверки нарушителю сделали выговор, и лишили премии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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