Администрация начала проверку: в Кирове водитель управлял автобусом локтями

СЕГОДНЯ 12:20 2019-09-11T13:21:33+03:00

Это уже не первый случай нарушений за рулем общественного транспорта

Изменить размер текста: A A

Во вторник вечером, 10 сентября, в 18:20 в группе «Злой Кировчанин» появилась запись о том, что водитель автобуса маршрута № 44 во время движения одновременно «рулил локтями» и рассматривал объявления на сайте «Авито».

В комментариях к записи некоторые кировчане сообщили, что не нашли в поступке мужчины ничего неправомерного.

- Это нормально, я вообще ногой рулю, левой, - высказался пользователь Денис.

Однако другие жители посчитали это грубым нарушением.

- Один такой так же зависал в контакте пару месяцев назад, на 14 маршруте, в итоге две машины собрал на Карла Маркса! - прокомментировал запись пользователь Сергей. - На дорогу смотреть надо, а не в телефон!

Как сообщили «Комсомолке», администрация города уже связалась с «Кировским автотранспортным предприятием». Выяснилось, что водитель не является сотрудником этой компании.

Заметим, что это уже не первый случай подобного поведения за рулем общественного транспорта. В августе водитель автобуса 23 маршрута во время движения разговаривал по телефону. По итогу проверки нарушителю сделали выговор, и лишили премии.

ИСТОЧНИК KP.RU