В Кирове водителю автобуса № 23 урежут премию за разговоры по телефону

СЕГОДНЯ 15:52 2019-08-21T16:13:08+03:00

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Кировскому водителю автобуса маршрута № 23 объявили выговор и снизили премию за разговоры по телефону. Мужчина пользовался мобильным прямо во время движения. На просьбу пассажиров убрать телефон, кировчанин в ответ нагрубил и свои действия не прекратил.

- Водитель автобуса не отрицает факт разговора по телефону во время движения, объясняя это производственной необходимостью, - рассказал руководитель АТП Сергей Волков. - Действительно, как выяснилось в ходе служебной проверки, разговор велся по рабочим вопросам.

Также в АТП отметили, что экстренности в разговоре не было, он мог бы состояться и позднее. Помимо снижения премии, водителя обязали пройти дополнительный инструктаж по теме соблюдения ПДД и культуры обслуживания пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU