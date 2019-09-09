2019-09-09T11:27:13+03:00
Звезды

На фестиваль «Золотой теленок» в Кирове приедут Валдис Пельш и Борис Грачевский

Событие пройдет в октябре
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Свое присутствие на фестивале уже подтвердил Валдис Пельш. Фото: предоставлено кинотеатром «Колизей»Свое присутствие на фестивале уже подтвердил Валдис Пельш. Фото: предоставлено кинотеатром «Колизей»
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В воскресенье, 20 октября, в Кирове состоится открытие международного Фестиваля короткометражного кино «Золотой теленок». Торжественное событие пройдет в «Кировском театре кукол». Затем в течение пяти дней основные мероприятия фестиваля развернутся двух площадках: в кинотеатре «Колизей» и в концертном зале «GAUDI».

- Всего в конкурсной программе «Золотого теленка» будут участвовать более 300 картин, - отмечают организаторы фестиваля. - Победители получат статуэтки «Золотой теленок». Это дань отцам-основателям комедийного жанра в нашей стране - Илье Ильфу и Евгению Петрову.

Юлий Гусман также планирует побывать на фестивале. Фото: предоставлено кинотеатром «Колизей»

Юлий Гусман также планирует побывать на фестивале. Фото: предоставлено кинотеатром «Колизей»

Планируется, что на мероприятие приедут около 30 звезд кино, телевидения, и КВН. Среди них - телеведущий передач «Угадай мелодию» и «Розыгрыш» Валдис Пельш, художественный руководитель киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, актер театра и кино, комик Денис Косяков, советский и российский режиссер театра и кино Юлий Гусман, актер кино и телевидения Ашот Кещян. Также ожидается, что на фестиваль приедет и ведущий премьер-лиги КВН Александр Масляков.

Напомним, что завтра, 10 сентября, в Киров приедет режиссер фильма «Временные трудности» Михаил Расходников. Он представит зрителям свою новую кинокартину «Дорогой папа».

ИСТОЧНИК KP.RU

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