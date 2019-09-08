На довыборы депутатов гордумы пришли 8,59 % избирателей

СЕГОДНЯ 20:12 2019-09-08T20:12:13+03:00

На сайте городского избиркома опубликовали данные по явке на 15.00

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В воскресенье, 8 сентября, в Кирове проходили довыборы депутатов гордумы. На 15.00 часов, по информации областной избирательной комиссии, явка составила 8,59 % избирателей. В полдень эта цифра составляла 5,49%.

В голосовании участвовали избиратели Ленинских одномандатных округов № 5 и № 6. На два кресла претендовали сразу 11 кандидатов. Они представляют «Единую Россию», «Родину», «Справедливую Россию», ЛДПР, КПРФ, «Коммунистов России».

Напомним, что места освободились после ухода представителя «Справедливой России» Татьяны Платуновой и депутата от партии «Единая Россия» Романа Зяблова.

ИСТОЧНИК KP.RU