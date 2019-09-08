2019-09-08T20:12:13+03:00
Общество

На довыборы депутатов гордумы пришли 8,59 % избирателей

На сайте городского избиркома опубликовали данные по явке на 15.00
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Избирательные участки закрылись в 20.00Избирательные участки закрылись в 20.00Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В воскресенье, 8 сентября, в Кирове проходили довыборы депутатов гордумы. На 15.00 часов, по информации областной избирательной комиссии, явка составила 8,59 % избирателей. В полдень эта цифра составляла 5,49%.

В голосовании участвовали избиратели Ленинских одномандатных округов № 5 и № 6. На два кресла претендовали сразу 11 кандидатов. Они представляют «Единую Россию», «Родину», «Справедливую Россию», ЛДПР, КПРФ, «Коммунистов России».

Напомним, что места освободились после ухода представителя «Справедливой России» Татьяны Платуновой и депутата от партии «Единая Россия» Романа Зяблова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Слободском тракте 8 сентября запустили круговое движение
В городском избиркоме рассказали о явке кировчан на довыборы
Отключат электричество: в Кирове десятки домов останутся без света
В Кирове проходят довыборы депутатов в гордуму
В Кирове женщине провели операцию на стопе новым уникальным методом
Искал в кустах наркотики: росгвардейцы задержали 27-летнего кировчанина
Жителей Кировской области предупреждают о высокой пожароопасности
Студентам колледжей поднимут стипендию
Украл два телефона: полиция разыскивает мужчину, ограбившего кировчанку
Омутнинский лжетеррорист вновь «заминировал» дом
Управление массовых коммуникаций Кировской области возглавила Елена Черных
Кировэнерго уделяет особое внимание практическому обучению студентов профильных образовательных учреждений
«Дезориентирован»: волонтеры два месяца подряд разыскивают 22-летнего парня
Из-за марафона 8 сентября в Кирове изменятся маршруты автобусов
Полная версия турнира UFC? 242: Хабиб vs Порье в прямом эфире только на UFC ТВ и в Wink
2000 спортсменов примут участие в марафоне «Вятские холмы»
Суд присяжных приговорил кировчанина к 13 годам колонии строгого режима
В Кирове начали ремонтировать проезд к железнодорожному вокзалу
Мать пятерых детей отправили за решетку из-за неуплаты алиментов
Кировчан напугала военная техника на улицах города
Жители города смогут увидеть яркую вспышку в небе от полета МКС
У кировчан будут принимать старые батарейки в киосках по продаже воды