На довыборы депутатов гордумы пришли 8,59 % избирателей
На сайте городского избиркома опубликовали данные по явке на 15.00
Избирательные участки закрылись в 20.00Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В воскресенье, 8 сентября, в Кирове проходили довыборы депутатов гордумы. На 15.00 часов, по информации областной избирательной комиссии, явка составила 8,59 % избирателей. В полдень эта цифра составляла 5,49%.
В голосовании участвовали избиратели Ленинских одномандатных округов № 5 и № 6. На два кресла претендовали сразу 11 кандидатов. Они представляют «Единую Россию», «Родину», «Справедливую Россию», ЛДПР, КПРФ, «Коммунистов России».
Напомним, что места освободились после ухода представителя «Справедливой России» Татьяны Платуновой и депутата от партии «Единая Россия» Романа Зяблова.
ИСТОЧНИК KP.RU