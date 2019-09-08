В городском избиркоме рассказали о явке кировчан на довыборы

СЕГОДНЯ 18:49 2019-09-08T19:06:47+03:00

Проголосовать можно до 20.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полдень явка составила всего 5,49%

Изменить размер текста: A A

В городском избиркоме появилась информация о явке горожан на довыборы депутатов Кировской городской думы шестого созыва. По состоянию на 10.00 эта цифра составила 2,51%. В полдень явка выросла до 5,49%.

Принять участие в довыборах можно сегодня, 8 сентября, до 20.00. Голосуют избиратели Ленинских одномандатных округов № 5 и № 6. Границы избирательного округа № 5: улица Московская, Хлебозаводской проезд, Чапаева, Красина, Сурикова, Некрасова, Воровского, Производственная. Избирательный округ №6 проходит в границах: Московской, Октябрьского проспекта, Молодой Гвардии, Азина, Горького, ж/д вокзала, Чапаева и Хлебозаводского проезда.

Напомним, что на два освободившихся кресла претендуют 11 кандидатов. Они представляют партии «Единая Россия», «Родина», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Коммунисты России».

ИСТОЧНИК KP.RU