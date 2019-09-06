Омутнинский лжетеррорист вновь «заминировал» дом

СЕГОДНЯ 18:07 2019-09-06T18:34:09+03:00

Это уже второй случай за год, когда мужчина привлекает к себе внимание правоохранительных органов

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О «заложенной бомбе» на улице Буденного житель Омутнинска сообщил по телефону. Сотрудники силовых структур, приехавшие проверить информацию, обнаружили хозяина дома, занимавшегося работами на огороде.

- Дом и прилегающая территория были осмотрены, взрывного устройства обнаружено не было, - сообщили в УМВД России по Кировской области. - Личность мужчины, сообщившего ложную информацию, была установлена. В отношении жителя Омутнинска, 1979 года рождения, возбуждено уголовное дело за ложное сообщение об акте терроризма.

За подобное правонарушение виновного могут оштрафовать на 500 тысяч рублей, либо отправить на принудительные работы на три года.

Как рассказали в полиции, этого жителя Омутнинска в скором времени будут судить по той же статье. В апреле этого года он со своим товарищем трижды звонил в полицию и сообщал о «заложенных бомбах». Как тогда выяснилось, друзья были навеселе и им хотелось подшутить. Видимо, на этот раз условия были похожими.

ИСТОЧНИК KP.RU