2019-04-18T18:24:48+03:00
Происшествия

Пьяный житель Омутнинска трижды за вечер сообщал в полицию о заминированных зданиях

На него завели уголовное дело
Евгений ДЕМИХОВ
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Кинологи с собаками обыскали домаКинологи с собаками обыскали домаФото: Олег ЗОЛОТО
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За телефонную шутку 40-летний мужчина может получить реальный срок. Он трижды за один вечер звонил в полицию и сообщал о заложенных бомбах в домах.

- Первый звонок поступил 16 апреля в 22.30 часов, второй - в 22.35 часов, третий - в 22.45, - сообщают в УМВД России по Кировской области. - Звонивший говорил о заложенной бомбе в доме на улице Шевченко города Омутнинска, в следующий раз сообщение поступило о заминированном здании на улице Буденного, а затем - снова на Шевченко.

Указанные мужчиной дома находились недалеко друг от друга, поэтому кинологи с собаками оперативно проверили предполагаемые места минирования. Одновременно с этим сотрудники полиции искали звонившего. Жителя Омутнинска быстро нашли.

Как он рассказал силовикам, во время застолья с приятелем (и горячительными напитками) возникла идея подшутить. А когда сотрудники полиции приехали для поиска взрывчатки, то мужчина вместе с другом вышли посмотреть на оцепление.

На шутника завели уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит штраф до полумиллиона рублей или обязательные работы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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