Жители Кирово-Чепецка сообщили о массовой гибели птиц

СЕГОДНЯ 12:10 2019-09-04T12:10:59+03:00

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В воскресенье, 1 сентября, жители Кирово-Чепецка рассказали в соцсетях о том, что в городе стали массово погибать птицы. Мертвых пернатых видели сразу на нескольких улицах. Фотографии, подтверждающие информацию, горожане опубликовали в группе «Подслушано|Кирово-Чепецк».

Причина гибели птиц пока неизвестна. Кто-то из местных жителей предположил, что явление может быть связано с выбросами заводов. Некоторые пользователи считают, что птицы могли отравиться ягодами. Правительство Кировской области также отреагировало на сообщение. Представители пресс-службы уточнили, что уже направили информацию в профильное министерство.

Напомним, что это не первый случай массовой гибели птиц в Кировской области. Так, в апреле сотни мертвых чаек обнаружили в Слободском. Результаты исследования показали, что чайки погибли не из-за птичьего гриппа.

ИСТОЧНИК KP.RU