В Слободском районе жители обнаружили на пруду сотни мертвых чаек

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-24T17:26:13+03:00

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В пятницу, 19 апреля, местные жители обнаружили в Слободском районе сотни мертвых чаек. Птицы лежали на берегу пруда у деревни Столбово. Об этом сообщил в своем блоге на платформе livejournal.com директор средней школы пгт Вахруши Игорь Олин.

- Это не первый случай массовой гибели птиц в Слободском районе, - отметил местный житель. - Установить причины ЧП ранее не удавалось. Замечу, что пруд использовался жителями как место для купания, одно из редких в наших местах. Однако в наступающем сезоне вряд ли найдутся желающие здесь окунуться: среди трупов животных это будет не только неприятно, но и небезопасно.

В сюжете «Первого городского канала» отмечают, что птиц могли отравить во время кормежки. После этого чайки возвращались на пруд и погибали. Прокуратура Кировской области проверит, кто решил избавиться от птиц таким методом.

ИСТОЧНИК KP.RU