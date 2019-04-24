2019-04-24T17:26:13+03:00
Общество

В Слободском районе жители обнаружили на пруду сотни мертвых чаек

Прокуратура Кировской области выяснит, кому помешали птицы
Анна КРЮКОВА
Поделиться:
Местные жители считают, что птиц отравили. Фото: vk.com/kirov_newsМестные жители считают, что птиц отравили. Фото: vk.com/kirov_news
Изменить размер текста:

В пятницу, 19 апреля, местные жители обнаружили в Слободском районе сотни мертвых чаек. Птицы лежали на берегу пруда у деревни Столбово. Об этом сообщил в своем блоге на платформе livejournal.com директор средней школы пгт Вахруши Игорь Олин.

- Это не первый случай массовой гибели птиц в Слободском районе, - отметил местный житель. - Установить причины ЧП ранее не удавалось. Замечу, что пруд использовался жителями как место для купания, одно из редких в наших местах. Однако в наступающем сезоне вряд ли найдутся желающие здесь окунуться: среди трупов животных это будет не только неприятно, но и небезопасно.

В сюжете «Первого городского канала» отмечают, что птиц могли отравить во время кормежки. После этого чайки возвращались на пруд и погибали. Прокуратура Кировской области проверит, кто решил избавиться от птиц таким методом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Людоед из Краснодара, убивший кировчанку, отрицает свою вину
«Мертвая душа» в Свечинском районе: глава администрации фиктивно устроила знакомого на должность кочегара
Филиал «Кировэнерго» реализует комплекс мер по повышению пожарной безопасности энергообъектов
В Заксобрании Кировской области предложили меры по стабилизации цен на топливо
Эксперты: водитель, сбивший 10-летнюю девочку на улице Московской, страдает хроническим алкоголизмом
Роспотребнадзор: «Массового отравления в кировской школе № 32 не было»
Кировэнерго: на строящейся подстанции «Урванцево» ведутся работы по монтажу первого трансформатора
Чтобы получить жилищный сертификат, житель ЗАТО Первомайского должен был выгнать пасынка на улицу
Прокуратура Кировской области внесла представления 13 застройщикам из-за нарушения сроков строительства
За сутки Вятка поднялась на 13 сантиметров
В Киров завезли 407 килограммов зараженных киви
«УРАЛХИМ» провел в Кировской области круглый стол по растениеводству
Подрядчиков в Кирове будут штрафовать за пыль во время уборки улиц
Кировским судебным приставам назначили нового руководителя из Башкирии
В Кировской области ищут родственников пилота Ил-14, потерпевшего крушение в Якутии
В Кировской области в 2018 году не освоили 602 миллиона на дороги и 180 миллионов на переселение из аварийных домов
Руководство «Вятича» об обысках ФСБ: «Этот случай расценивается как недоразумение, которое разрешится, надеемся, к обоюдному удовлетворению сторон»
Волосы в киселе и протухшие котлеты - так кормят в Кирове учеников школы № 32
Более семи тысяч пациентов в Кировской области воспользовались лекарственным возмещением
Кировские осужденные писали Тотальный диктант по пьесе «На дне»
В честь Дня Победы звонки и телеграммы однополчанам - бесплатно