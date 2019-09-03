В Кировской области обнаружили бешеную енотовидную собаку
Это уже десятый случай бешенства за год
Бешеное животное нашли в охотничьих угодьях. Фото: pixabay.com
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В пятницу, 30 августа, на территории Арбажского района обнаружили енотовидную собаку с признаками бешенства. «Кировская областная ветеринарная лаборатория» подтвердила наличие опасного заболевания у животного.
В Арбажском районе ранее уже находили бешеную рысь. Она зашла в деревню Большой Кунгур. Из-за этого на территории был введен карантин по бешенству.
Напомним, что всего за текущий год на территории Кировской области обнаружили десять животных с опасным заболеванием. Бешенство также находили и у домашних животных. Так, зимой на территории сельхозорганизации Зуевского района бешенством заболела корова.
ИСТОЧНИК KP.RU