В Кировской области обнаружили бешеную енотовидную собаку

СЕГОДНЯ 10:52 2019-09-03T12:57:14+03:00

Это уже десятый случай бешенства за год

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В пятницу, 30 августа, на территории Арбажского района обнаружили енотовидную собаку с признаками бешенства. «Кировская областная ветеринарная лаборатория» подтвердила наличие опасного заболевания у животного.

В Арбажском районе ранее уже находили бешеную рысь. Она зашла в деревню Большой Кунгур. Из-за этого на территории был введен карантин по бешенству.

Напомним, что всего за текущий год на территории Кировской области обнаружили десять животных с опасным заболеванием. Бешенство также находили и у домашних животных. Так, зимой на территории сельхозорганизации Зуевского района бешенством заболела корова.

ИСТОЧНИК KP.RU