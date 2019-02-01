В Зуевском районе нашли бешенство у коровы
Животное находилось на одном из местных предприятий
На предприятии проводят обследование всех остальных коровФото: Кристина БРАЖНИКОВА
Изменить размер текста:
В понедельник, 25 января, на территории сельхоз организации нашли больную буренку. Корова принадлежала одному из предприятий Зуевского района. В управлении ветеринарии Кировской области сообщают, что сейчас специалисты проверяют других животных, чтобы выявить остальные случаи, если они есть. Ветеринары поставят прививки с вакцинами наиболее восприимчивым к болезни особям.
Напомним про еще один случай бешенства у животных. В ноябре 2018 года жители Кирово-Чепецкого района обнаружили мертвую енотовидную собаку. В ветеринарной лаборатории выявили у нее заражение.
ИСТОЧНИК KP.RU