В Зуевском районе нашли бешенство у коровы

СЕГОДНЯ 10:43 2019-02-01T10:51:59+03:00

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В понедельник, 25 января, на территории сельхоз организации нашли больную буренку. Корова принадлежала одному из предприятий Зуевского района. В управлении ветеринарии Кировской области сообщают, что сейчас специалисты проверяют других животных, чтобы выявить остальные случаи, если они есть. Ветеринары поставят прививки с вакцинами наиболее восприимчивым к болезни особям.

Напомним про еще один случай бешенства у животных. В ноябре 2018 года жители Кирово-Чепецкого района обнаружили мертвую енотовидную собаку. В ветеринарной лаборатории выявили у нее заражение.

ИСТОЧНИК KP.RU