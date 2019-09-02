2019-09-02T17:32:28+03:00
Спорт

Хоккеисты кировской «Родины» сыграют с «Мурманом»

Матч пройдет в рамках подготовки к первому этапу Кубка России
Анна КРЮКОВА
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Игра пройдет на льду «Волга-Спорт-Арены». Фото: vk.com/rodinakirovfanИгра пройдет на льду «Волга-Спорт-Арены». Фото: vk.com/rodinakirovfan
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В официальной группе хоккейного клуба «Родина» сообщается о матче со спортсменами из Мурманска. Спортсмены выйдут на лед 18 сентября. Игра состоится в рамках подготовки к первому этапу Кубка России. Матч пройдет на льду «Волга-Спорт-Арены». Начало запланировано на 14.00 по московскому времени.

Напомним, что первую игру турнира кировские хоккеисты проведут 21 сентября. Они сыграют против московского «Динамо». Матч начнется в 16.30.

Второй матч запланирован на следующий день. В воскресенье, 22 сентября, в 10.30 спортсмены «Родины» сразятся с казанским «Динамо». Полный календарь матчей можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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