Кировская «Родина» сыграет с московским «Динамо»

СЕГОДНЯ 10:33 2019-08-14T12:28:11+03:00

Матчи первого этапа Кубка России пройдут с 21 по 28 сентября. Фото: khcrodina.ru

Изменить размер текста: A A

На официальной странице хоккейного клуба «Родина» опубликовали календарь матчей первого этапа Кубка России. Первым соперником кировской команды в новом сезоне станет московское «Динамо». Спортсмены выйдут на лед в среду, 21 сентября в 16.30.

Второй матч состоится уже на следующий день, 22 сентября в 10.30. Кировчане вновь сыграют с «Динамо», но уже казанским.

Третья игра запланирована на 23 сентября. В 10.30 подопечные тренера Игоря Загоскина сразятся с архангельским «Водником».

Затем 24 сентября «Родина» встретится с сыктывкарским «Строителем». Матч начнется в 13.30.

В среду, 25 сентября, у спортсменов будет выходной. Но уже на следующий день кировчане снова выйдут на лед, чтобы сразиться с ульяновской «Волгой». Начало игры запланировано на 19.30.

Завершающие матчи первого этапа Кубка России пройдут 27 и 28 сентября. Так, в пятницу спортсмены в 13:30 сыграют с «Мурманом». В субботу в 19.30 - с нижегородским «Стартом».

ИСТОЧНИК KP.RU