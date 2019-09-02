Жители Кировской области сфотографировали полярное сияние
Жители Кировской области поделились в соцсетях фотографиями полярного сияния. Природное явление заметили в субботу, 31 августа. Особенно хорошо сияние наблюдалось в селе Яхреньга Подосиновского района, в Котельниче и Верхошижемье.
Фото: Леонид ГОРБУНОВ, vk.com/meteokirov
Напомним, что создатели группы «Любительская метеорология в Кирове» сообщали об открытии сезона наблюдений за полярными сияниями 2019/2020 в конце августа. По их словам, причина появления этого природного явления - корональные дыры.
Фото: Константин ЛОЖЕНИЦЫН, vk.com/meteokirov
- Охотникам за полярными сияниями остается надеяться только на корональные дыры с периодичной активностью раз в месяц - отметили метеорологи-любители. - Ибо вероятность выбросов солнечных волокон в сторону планеты весьма мала. Поэтому так важно не упускать любую возможность для наблюдений.
ИСТОЧНИК KP.RU