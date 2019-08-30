2019-08-30T15:57:14+03:00
Происшествия

Жителям Кировской области предлагают понаблюдать за полярным сиянием

Природное явление можно будет увидеть уже 31 августа
Анна КРЮКОВА
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Полярное сияние можно будет увидеть уже в ближайшие дни. Фото: pixabay.comПолярное сияние можно будет увидеть уже в ближайшие дни. Фото: pixabay.com
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Жители Кировской области смогут увидеть полярное сияние. По информации сообщества «Любительская метеорология» в Кирове, понаблюдать за необычными вспышками на небе можно будет в субботу, 31 августа после 21.00 или в воскресенье, 1 сентября.

- Наблюдения возможного сияния наиболее благоприятны для жителей северной половины Кировской области, - отмечают метеорологи-любители. - Однако если основной пик воздействия придется на темное время суток, то сияния могут быть видны даже южнее Кирова.

Также жителям города подсказывают, что смотреть нужно будет на север. Вероятнее всего, на небе появится статичная дуга сияния. Погода для наблюдений - удачная. Действующий антициклон поспособствует разгону облаков над Кировской областью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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