Погода в Кирове на 2-6 сентября: ясные и солнечные дни подарит начало месяца

СЕГОДНЯ 16:05 2019-09-01T18:25:38+03:00

Но не стоит забывать о ночных заморозках

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Практически все лето была осенняя погода, зато сентябрь принесет в Киров немного лета. В понедельник, 2 сентября, температура воздуха будет еще достаточно низкой - до +5...+15 градусов, а небо затянет облаками. Во вторник, 3 сентября, начнется небольшое потепление. Днем воздух может прогреться до +18 градусов. Нижний порог температур установится на отметке +8. Солнце будет чаще «выглядывать» из-за облаков, за счет чего и воздух прогреется сильнее.

4 сентября дневная нижняя планка температур поднимется до +10 градусов. Максимально воздух может прогреться до +19. День также будет достаточно ясным. В четверг, 5 сентября, облака на небе, согласно прогнозам сервиса «Яндекс.Погода», и вовсе будут отсутствовать. Воздух прогреется до +11...+20 градусов.

Последний рабочий день на неделе, 6 сентября, порадует кировчан очень теплой погодой. Температура воздуха может подняться до +22 градусов.

Кстати, недавно МЧС предупредило жителей регион о предстоящих заморозках 1 и 2 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU