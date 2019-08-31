Метеопредупреждение от МЧС: в Кирове будут заморозки до -3 градусов

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-31T14:33:25+03:00

Можно сказать, что осень уже вовсю развернулась в области. Фото: pixabay.com

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Новости о потеплении до +25 градусов смогли омрачить только предупреждения спасателей. Кировчанам пришла рассылка о приближающихся заморозках. В ближайшие дни температура воздуха может опуститься немного за 0 градусов.

Как сообщили в ГУ МЧС по Кировской области со ссылкой на областной ЦГМС, 1 и 2 сентября в регионе ожидается похолодание. В ночные и утренние часы температура воздуха в регионе будут заморозки. Температура опустится до -1...-3 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU