Метеопредупреждение от МЧС: в Кирове будут заморозки до -3 градусов
В ближайшие дни ночью ожидается сильное похолодание
Можно сказать, что осень уже вовсю развернулась в области. Фото: pixabay.com
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Новости о потеплении до +25 градусов смогли омрачить только предупреждения спасателей. Кировчанам пришла рассылка о приближающихся заморозках. В ближайшие дни температура воздуха может опуститься немного за 0 градусов.
Как сообщили в ГУ МЧС по Кировской области со ссылкой на областной ЦГМС, 1 и 2 сентября в регионе ожидается похолодание. В ночные и утренние часы температура воздуха в регионе будут заморозки. Температура опустится до -1...-3 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU