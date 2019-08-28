2019-08-28T12:46:09+03:00
Происшествия

Лето вернется: в Кировской области потеплеет до +25

В конце августа погода начнет улучшаться
Анна КРЮКОВА
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Потепление ожидается в конце августа - начале сентября. Фото: pixabay.comПотепление ожидается в конце августа - начале сентября. Фото: pixabay.com
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Четверг, 29 августа, станет самым холодным днем на текущей неделе. Ночью температура воздуха в Кировской области составит 0...+5 градусов. Возможны заморозки на почве. Днем воздух прогреется до +8...+13.

В пятницу, 30 августа, также ожидается прохладная погода. Однако, по информации сообщества «Любительская метеорология в Кирове», уже в выходные в область начнет поступать более теплая воздушная масса. Это будет связано с тем, что центр северного антициклона сместится на юг.

- В ближайшей перспективе теплые дни еще должны вернуться, - отмечают метеорологи-любители. - Так, со 2 по 5 сентября воздух в области может прогреться до 22-25 градусов.

При этом, вероятность дождей будет небольшой. Кроме того, сообщается, что кировчан ожидает теплая первая половина месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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