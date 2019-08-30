Движение по путепроводу в Чистые пруды откроют 31 августа

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-30T10:55:24+03:00

В этот же день по новому объекту начнут курсировать автобусы №5 и 90

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В Кирове завершилась проверка на соответствие путепровода в Чистые пруды проектно-сметной документации. Как утверждают в пресс-службе администрации города, объект построен по всем требованиям ГОСТ. Остается лишь завершить установку отбойника и проверить работу светофоров. Движение по новому путепроводу запустят уже завтра, 31 августа.

Торжественное открытие моста запланировано на 10.00 со стороны микрорайона Чистые пруды в районе улицы Совхоз-1. Сразу после его открытия по путепроводу начнут курсировать автобусы № 5 и 90.

Напомним, что маршрут №5 будет начинать движение от улицы Заводской существующим маршрутом, далее от железнодорожного вокзала по ул. Чапаева - ул. Красина - ул. Щорса - по новому путепроводу - ул. Ивана Попова - ул. Чистопрудненская - ул. 4-й Пятилетки до остановки «Улица Песочная».

Маршрут №90 пройдет обычным маршрутом через слободу Курочкины по ул. Лесной - далее ул. Советская - слобода Столбики - ул. Украинская - ул. Чистопрудненская - ул. Ивана Попова (по путепроводу) - ул. Щорса - по существующему маршруту.

ИСТОЧНИК KP.RU