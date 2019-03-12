2019-03-12T14:07:21+03:00
Общество

Путепровод в Чистые Пруды: конструкцию моста достроили

В управлении строительства уверены, что в августе 2019 года объект будет готов
Евгений ДЕМИХОВ
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Мост уже готов к эксплуатации. Фото: admkirov.ruМост уже готов к эксплуатации. Фото: admkirov.ru
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Работы подошли к завершающей стадии. Мостовая конструкция путепровода готова на 100%.

- Выполнена установка всех 12 опор и железобетонных балок между ними, - сообщают в администрации города Кирова. - Обустроены перильные ограждения. Все работы по строительству путепровода в Чистые Пруды идут по графику.

В этом районе осталось только обустроить некоторые объекты инфраструктуры. В частности, необходимо смонтировать дождевую канализацию на улице Ивана Попова и провести работы по оборудованию земляных насыпей на съездах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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