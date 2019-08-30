Погода на 31 августа и 1 сентября 2019 в Кирове
Выходные перед новым учебным годом в Кирове будут пасмурными и прохладными. Так, по прогнозам rp5.ru, в субботу утром, 31 августа, температура воздуха составит +8 градусов. Ожидается переменная облачность. Днем в городе потеплеет. Воздух прогреется до +13 градусов. Вечером столбик термометра окажется на отметке +7. Ночью ожидается малооблачная погода. Похолодает до +4 градусов.
В воскресенье, первого сентября, утром синоптики прогнозируют переменную область. Воздух прогреется до +10 градусов. Днем в Кирове потеплеет на три градуса. К вечеру ожидается 7 градусов тепла. Ночью похолодает до +5.
Напомним, что по информации сообщества «Любительская метеорология», теплая погода еще вернется в Киров. Со 2 по 5 сентября воздух в области может прогреться до 22-25 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU