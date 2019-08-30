Погода на 31 августа и 1 сентября 2019 в Кирове

СЕГОДНЯ 09:56 2019-08-30T09:56:45+03:00

В Кирове будет пасмурно, но без осадков. Фото: pixabay.com

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Выходные перед новым учебным годом в Кирове будут пасмурными и прохладными. Так, по прогнозам rp5.ru, в субботу утром, 31 августа, температура воздуха составит +8 градусов. Ожидается переменная облачность. Днем в городе потеплеет. Воздух прогреется до +13 градусов. Вечером столбик термометра окажется на отметке +7. Ночью ожидается малооблачная погода. Похолодает до +4 градусов.

В воскресенье, первого сентября, утром синоптики прогнозируют переменную область. Воздух прогреется до +10 градусов. Днем в Кирове потеплеет на три градуса. К вечеру ожидается 7 градусов тепла. Ночью похолодает до +5.

Напомним, что по информации сообщества «Любительская метеорология», теплая погода еще вернется в Киров. Со 2 по 5 сентября воздух в области может прогреться до 22-25 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU