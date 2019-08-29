В УМВД начали проверку по факту смертельной аварии в Слободском районе

СЕГОДНЯ 17:36 2019-08-29T17:36:05+03:00

По предварительным данным, водитель легкового авто начал обгон там, где это было запрещено. Фото: vk.com/gibdd43

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В четверг, 29 августа, в Слободском районе произошло смертельное ДТП. На 631 километре федеральной автодороги «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» водитель «Мицубиси L-200» выехал на встречку. В 14.30 машина врезалась в грузовой автомобиль «Маз» с полуприцепом. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Кировской области.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте. Также в салоне «Мицубиси» находилась 10-летняя девочка. Она получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Кировской области, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения там, где был установлен дорожный знак «Обгон запрещен». Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспеции. Организован объезд места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU