Погибли 12-летняя девочка и пенсионер: под Котельничем фура въехала в мотоблок
Причины аварии уточняются
Водитель и пассажир мотоблока погибли. Фото: vk.com/gibdd43
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В среду, 28 августа, в Котельничском районе произошло смертельное ДТП. В 14.05 водитель грузовика «Вольво» столкнулся с мотоблоком, который двигался в попутном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Кировской области.
- Авария случилась на 279 км федеральной автодороги «Вятка», - отметили в ведомстве. - В результате ЧП два человека погибли.
От полученных травм на месте скончались 72-летний водитель мотоблока и 12-летняя девочка-пассажир. Еще одного пассажира мотоблока, мужчину 49 лет, срочно госпитализировали. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Выясняются причины аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU