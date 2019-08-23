В Кирове раздавили полтонны «незаконных» фруктов
460 килограммов яблок и 50 килограммов груш неизвестного происхождения обнаружили 23 августа специалисты на одной из баз Кирова.
- При осмотре товарных упаковок были обнаружены следы срыва маркировочных ярлыков, - сообщили в Управлении Росслельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике Также на продукцию отсутствовали документы о безопасности и качестве.
«Фрукты-нелегалы» изъяли. Их раздавили и вывезли на полигон ТБО.
Напомним, что ведомство занимается не только поисками «санкционки», но и нарушениями в сфере землепользования. Так, недавно в Афанасьевском районе было обнаружено целое поле с горами навоза и опилок.
ИСТОЧНИК KP.RU