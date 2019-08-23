2019-08-23T18:25:13+03:00
Общество

В Кирове раздавили полтонны «незаконных» фруктов

На одной из плодоовощных баз города обнаружили запрещенную к ввозу продукцию
Евгений ДЕМИХОВ
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«Гости» из неизвестных стран были изъяты и беспощадно уничтожены. Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике«Гости» из неизвестных стран были изъяты и беспощадно уничтожены. Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике
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460 килограммов яблок и 50 килограммов груш неизвестного происхождения обнаружили 23 августа специалисты на одной из баз Кирова.

- При осмотре товарных упаковок были обнаружены следы срыва маркировочных ярлыков, - сообщили в Управлении Росслельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике Также на продукцию отсутствовали документы о безопасности и качестве.

«Фрукты-нелегалы» изъяли. Их раздавили и вывезли на полигон ТБО.

Напомним, что ведомство занимается не только поисками «санкционки», но и нарушениями в сфере землепользования. Так, недавно в Афанасьевском районе было обнаружено целое поле с горами навоза и опилок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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