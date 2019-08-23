2019-08-23T18:15:47+03:00
Общество

Предприятие из Афанасьевского района наказали за трехметровые горы опилок и навоза

В результате деятельности организации ухудшилось плодородие почвы
Евгений ДЕМИХОВ
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Завалы «тянут» на локальную экокатастрофу. Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской РеспубликеЗавалы «тянут» на локальную экокатастрофу. Фото: Управление Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике
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Районные прокуроры поразились масштабам локальной экологической катастрофы: на площади 5767 квадратных метров были навалены кучи навоза и опилок. Высота Афанасьевских «гор» составляет от двух до трех с половиной метров.

- Данный участок является обособленным, входит в состав единого землепользования, - сообщили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике. - Результаты осмотра показали, что данный участок не использовался в сельскохозяйственном производстве.

А лабораторный анализ почвенных проб дал понять, что плодородие на всей площади этой причудливой свалки существенно ухудшилось.

Найти виновного оказалось не так уж и сложно. Местное предприятие вывозило на территорию отходы производства. Юрлицо привлекли к административной ответственности - оштрафовали на 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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