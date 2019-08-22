Задержанные за взятку юристы могли действовать в интересах экс-директора «Титаника»

СЕГОДНЯ 18:43 2019-08-22T18:43:49+03:00

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Два правозащитника хотели «решить вопрос» о месте отбывания наказания одного из осужденных. Для этого они нашли третьего адвоката, выступившего в качестве посредника, и отправили его с пачкой денег к начальнику кировской колонии. Офицер передал информацию об инциденте в службу безопасности. Теперь трое правозащитников задержаны.

- Эти адвокаты действовали в интересах бывшего главы центра отдыха «Титаник», - подтвердил информацию кировский юрист Ярослав Михайлов.

Напомним, экс-бизнесмен был приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его обвиняли в 11 эпизодах преступлений, направленных против половой неприкосновенности детей.

ИСТОЧНИК KP.RU