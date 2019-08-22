Трех кировских адвокатов задержали за взятку начальнику колонии

СЕГОДНЯ 13:07 2019-08-22T13:50:24+03:00

Начальнику колонии три адвоката попытались дать взятку в 80 тысяч рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

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Сотрудники ФСБ задержали трех кировских правозащитников. Адвокаты обвиняются в групповой даче взятки и посредничестве. Как сообщили в областном Следственном комитете, преступление произошло в прошлом месяце.

Двое адвокатов в суде защищали одного из кировских преступников. Им хотелось добиться, чтобы уже осужденный злоумышленник отбывал наказание не в других регионах, а на малой родине.

Для воплощения этого плана в жизнь им необходимо было подкупить начальника одного из учреждений УФСИН. Но подступиться к нему было не так просто, поэтому двое правозащитников обратились за помощью к третьему адвокату – доверенному лицу сотрудника ФСИН.

Посредник взял 80 тысяч рублей, пришел к начальнику колонии и предложил ему деньги. Офицер сразу же передал всю информацию о взяточниках в УФСБ.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об их аресте. В отношении трех адвокатов возбудили уголовное дела по пп. «а,б» ч.4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», ч. 2 ст. 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве». Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU