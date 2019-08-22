2019-08-22T17:28:43+03:00
Общество

Кировчан штрафуют за гигантские заросли борщевика

11 человек привлекли к административной ответственности
Евгений ДЕМИХОВ
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В Кировской области уже долгие годы борются с этим сорнякомВ Кировской области уже долгие годы борются с этим сорнякомФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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3039,92 гектара земель в регионе заросли сорными растениями. 11 граждан, которым принадлежали эти территории, привлекли к административной ответственности за невыполнение обязанностей по охране почв.

- Гражданам может быть назначен штраф в размере 20 - 50 тысяч рублей за подобные правонарушения, - отметили в Управлении Россельхознадзора по Кировской области и Удмуртской Республике. - За истекший период 2019 года общая сумма наложенных штрафов достигла 200 тысяч рублей.

Напомним, что в конце весны 2019 года стало известно, что на полное уничтожение всего борщевика в регионе нужно порядка 500 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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