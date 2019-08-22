Директора СШ «Юность» взяли под стражу по подозрению в новых эпизодах преступлений

СЕГОДНЯ 13:43 2019-08-22T14:12:12+03:00

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Логиновского подозревают в вымогательстве взятки, а также в присвоении и растрате. На данный момент в отношении него возбуждено четыре уголовных дела. Новые эпизоды вскрылись во время расследования.

- По версии следствия, в июле 2019 подозреваемый под предлогом вывоза личных вещей из служебного кабинета, совершил хищение различных материальных ценностей, принадлежащих КОГАУ «СШ «Юность», - сообщили в СУ СКР по Кирновской области. - В ходе обысков, проведенных в его гараже, указанное имущество было обнаружено.

Кроме того, в этом же году Логиновский заключил контракт с одним из пассажироперевозчиков. По нему предприниматель должен был оказывать услуги по перевозке учащихся школы. Автоперевозчик никакой работы не выполнил, однако на его счет поступили деньги. После этого подозреваемый связался с предпринимателем и заявил, что средства были перечислены по ошибке и их необходимо вернуть. Директор спортшколы получил эти деньги и потратил их на свои нужды.

Следователи сообщают, что выявленные эпизоды послужили причиной ужесточения меры пресечения. Логиновского заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU