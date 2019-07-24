2019-07-24T10:02:24+03:00
Происшествия

Директор СШ «Юность» требовал у подчиненной отдать премию

ФСБ и СКР рассказали о новом эпизоде в деле Дмитрия Логиновского
Алена ЗАЙЦЕВА
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Дмитрий Логиновский пробыл на месте руководителя спортшколы чуть более 1,5 лет. Фото: k4city.gov-vyatka.ruДмитрий Логиновский пробыл на месте руководителя спортшколы чуть более 1,5 лет. Фото: k4city.gov-vyatka.ru
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Сотрудники спортивной школы «Юность» начали рассказывать правду о том, как вел себя экс-директор Дмитрий Логиновский. В уголовном деле о получении взятки суммой 82 тысячи рублей в пятницу, 19 июля, появился еще один эпизод - п. «б» ч.5 ст.290 УК РФ «Получение взятки с вымогательством взятки».

Сам инцидент, по данным ФСБ, происходил в августе прошлого года. Логиновский вызвал к себе одну из сотрудниц спортшколы и потребовал отдать ему премию. Иначе женщина либо вообще будет уволена, либо лишится премиальных доплаты. Сотрудница вынуждена была согласиться.

На данный момент Логиновский задержан и ему избрали меру пресечения – домашний арест. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Кировской области. Также в ведомстве отметили, что расследование ведется Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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